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Архив - Донецкая область

В Мариуполе фонтан превратят в ледовый каток

04.12.2019 13:15
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В Мариуполе фонтан превратят в ледовый каток

В Мариуполе традиционный новогодний каток устроят прямо на пешеходном фонтане в Театральном сквере. Об этом рассказал начальник управления молодежи и спорта Алексей Казанцев, сообщает Сайт города Мариуполя.
В этом году закупили 400 пар новых коньков всех размеров. За их аренду придется заплатить. Сейчас цена еще утверждается и составит примерно 40-50 грн.  Подорожание связано с тем, отметил Алексей Казанцев,  что в этом году стоимость самого катка увеличилась.
Желающим покататься со своими коньками вход будет бесплатным.
В Мариуполе ледовый каток будет работать уже четвертый сезон. До этого три года подряд его устанавливали на площади Свободы, но сейчас там проводится реконструкция, а потому потребовалось новое место.



Теги: Мариуполь, каток, фонтан
 
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