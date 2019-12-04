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Завтра будет закрыто КПВВ «Гнутово»
04.12.2019 10:40
В связи с проведением ремонтных работ электрической сети, завтра, 5 декабря 2019 года, контрольно-пропускные операции в КПВВ «Гнутово» осуществляться не будут, сообщает Госпогранслужба Украины.
"Модернизация электросети проводится с целью улучшения условий пересечения линии разграничения. Работу КПВВ будет восстановлено в 8.00 6 декабря 2019.
Обращаемся ко всем с просьбой спланировать свой маршрут с учетом этой информации", - говорится в сообщении.
Теги: ремонт, закрытие, Госпогранслужба, Гнутово
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