Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Завтра будет закрыто КПВВ «Гнутово»

04.12.2019 10:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Завтра будет закрыто КПВВ «Гнутово»

В связи с проведением ремонтных работ электрической сети, завтра, 5 декабря 2019 года, контрольно-пропускные операции в КПВВ «Гнутово» осуществляться не будут, сообщает Госпогранслужба Украины.
"Модернизация электросети проводится с целью улучшения условий пересечения линии разграничения. Работу КПВВ будет восстановлено в 8.00 6 декабря 2019.
Обращаемся ко всем с просьбой спланировать свой маршрут с учетом этой информации", - говорится в сообщении.



Теги: ремонт, закрытие, Госпогранслужба, Гнутово
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх