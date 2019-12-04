Завтра будет закрыто КПВВ «Гнутово»

04.12.2019 10:40

В связи с проведением ремонтных работ электрической сети, завтра, 5 декабря 2019 года, контрольно-пропускные операции в КПВВ «Гнутово» осуществляться не будут, сообщает Госпогранслужба Украины.

"Модернизация электросети проводится с целью улучшения условий пересечения линии разграничения. Работу КПВВ будет восстановлено в 8.00 6 декабря 2019.

Обращаемся ко всем с просьбой спланировать свой маршрут с учетом этой информации", - говорится в сообщении.