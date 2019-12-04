Жители Донбасса записали видеобращение к Путину (ВИДЕО)

04.12.2019 14:00

В сети набирает популярность видеоролик, в котором жители Донбасса, покинувшие свои города из-за войны, рассказывают о российской агрессии, сообщает Сайт города Луганска.

Герои ролика подчеркивают, что они всегда говорили на русском языке и никто их не притеснял. По их словам, Российская Федерация использует миф о «притеснении русскоязычных граждан» для военной агрессии и захвата территорий. Переселенцы напомнили, как раньше Россия проявляла агрессию в Нагорном Карабахе, Приднестровье, Осетии, Грузии и Чечне.

Участники флешмоба уверены, что смерть людей на Донбассе не останется безнаказанной – России придется ответить за преступления в международном суде в Гааге.

Для участия во флешмобе необходимо записать свой видеоролик, добавив хештеги: #ГолосДонбасса #Ихтамнет #российскаяагрессия #Voice_of_Donbass #Russian_aggression #Donbass’s_voice.