Приазовский лесхоз назвал цены на новогодние сосны

05.12.2019 13:45

В декабре Приазовский гослесхоз начинает реализацию сосны крымской, сообщает 0629.

По словам директора предприятия Игоря Москаленко, в планах реализовать порядка 2,5 тысяч штук.

«Это приблизительно такое же количество, как и в прошлом году. Средняя цена за 1,5 метровую сосну – от 90 гривен. Это тоже на уровне прошлой новогодней кампании», - говорит он.

В лесхозе заметили, что уже заключают договора с предприятиями, учреждениями и организациями на продажу сосен.

Также мариупольцы могут приобрести новогодние хвойники в лесничествах лесхоза, а также в Никопольском и Мангушевском районах, где определены точки реализации.

Как отметил Игорь Москаленко, все сосны чипированы бирками.