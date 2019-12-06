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Архив - Донецкая область

Умер волонтер, избитый в Бахмуте за украинский язык

06.12.2019 15:00
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Умер волонтер, избитый в Бахмуте за украинский язык

В больнице умер активист и волонтер Артем Мирошниченко, на которого в конце ноября напали в Бахмуте, сообщает Gazeta.ua.
"Умер не от пули российского оккупанта или их руководства. Не от вражеского ГРАДа. Умер из-за ненависти к украинскому языку со стороны местных титушок, которые услышав его речь, совершили на него нападение", - написал в Facebook председатель правления ОО "Українська народна рада Донеччини та Луганщини" Станислав Федорчук.
Врачи безуспешно боролись за жизнь мужчины. О смерти сообщил брат Артема Сергей Мирошниченко.



Теги: смерть, волонтер, Бахмут
 
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