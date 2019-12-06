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Архив - Донецкая область

Зеленский на Донбассе встретился с военнослужащими ООС (ВИДЕО)

06.12.2019 13:30
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Зеленский на Донбассе встретился с военнослужащими ООС (ВИДЕО)

Президент Украины Владимир Зеленский приехал на Донбасс. Об этом сообщает Офис Президента Украины в "Фейсбуке".
Там он встретился с военнослужащими ООС, поздравил их с Днем Вооруженных сил Украины и вручил награды.
"Для меня очень важно быть именно тут, в зоне ООС, чтобы от имени украинского народа поблагодарить вас за то, что бережете наш суверенитет и независимость Украины", - сказал Зеленский.



Теги: Донбасс, ООС, Зеленский
 
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