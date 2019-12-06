Зеленский предложил создать в ОРДЛО совместные патрули из нацгвардейцев и оккупантов

06.12.2019 10:00

Президент Украины Владимир Зеленский планирует предложить во время "нормандской" встречи в Париже идею создания в ОРДЛО "муниципальной стражи", в состав которой будут входить в равных пропорциях украинские нацгвардейцы, представители ОБСЕ и оккупационного режима, передает Depo.ua.

Об этом Зеленский заявил на встрече с пострадавшими во время первого избиения "Беркутом" активистов на Майдане, сообщил участник встречи Евгений Сердюк.

Президент отметил, что это является одной из имеющихся у его команды идей. При этом, по замыслу Зеленского, представителей "той стороны" должны набирать из числа тех, кто "не стрелял, не убивал" - не принимал участия в боевых действиях.

Зеленский не уточнил, должны ли патрули такой "муниципальной стражи" состоять именно из трех человек - по одному от Украины, ОБСЕ и оккупантов, или речь идет только о пропорциональном распределении.

Кроме того, Зеленский заверил участников встречи в том, что не собирается идти на уступки президенту РФ Владимиру Путину во время встречи в Париже, отметив, что лучше приедет с саммита ни с чем, чем поступится интересами Украины.