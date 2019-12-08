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Ситуация в пунктах пропуска утром 8 декабря по сообщениям очевидцев
Сегодня утром, 8 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме по графику зимнего периода (для украинских КПВВ – с 8:00 до 17:00).
По сообщениям очевидцев, обменивающихся информацией в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на линии разграничения была следующей.
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
Дмитрий: «06:05. На Каргиле в сторону Украины – очередь далеко на мосту, воскресный аншлаг».
Олег: «6:15. На Каргиле в Украину – пеших человек 50»;
Данил: «8:45. Курахово – Донецк: 20 машин. Движение нормальное»;
Марина: «9:35. Стали в очередь на мосту в 9 утра, сейчас спустились с моста. Сзади – машин 10. Льгота – половина общей очереди. Пропускают по 3 авто через 15 минут».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
Ольга: «7:40. На Еленовке в сторону Украины: машин 130-140, движение очень медленное»;
Светлана: «8:42. Еленовка – 65 машин. Движение медленное»;
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
«Приходько РИК»: «КПП "Горловка". По состоянию на 09:05 на пункте пропуска 110 автомобилей, 28 автобусов и микроавтобусов, до 50 человек пешей очереди».
О ситуации на других пунктах пропуска очевидцы на данный момент не сообщают.
По материалам: https://dnews.dn.ua/
Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
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