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Архив - Донецкая область

В оккупированном Донецке открыли очередной памятник Кобзону

09.12.2019 13:00
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В оккупированном Донецке открыли очередной памятник Кобзону

В оккупированном Донецке местная марионеточная "власть" торжественно открыла бюст российскому певцу, политику и бизнесмену Иосифа Кобзона, которого называют "героем ДНР", сообщает Новинарня.
Бюст народного артиста СССР - уроженца Донецкой области - установили на так называемой "Аллее героев" в Киевском районе областного центра рядом с подобным бюстом главарю террористов "ДНР" Александру Захарченко.



Теги: Донецк, Донбасс, памятник, Кобзон
 
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