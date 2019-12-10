В Макеевке снова произошел подземный толчок

10.12.2019 10:00

В подконтрольном группировке «ДНР» городе Макеевка после возобновления работ на шахте «Калиновская-Восточная» снова зафиксирован подземный толчок. Однако в «ДНР» не связывают земные колебания со взрывными работами. Об этом сообщает «комитет горного и технического надзора ДНР», передает сайт novosti.dn.ua..

В «комитете» сообщают, что пятая восточная лава пласта L1 шахты «Калиновская-Восточная» была запущена 7 декабря, проведено три этапа ведения буровзрывных работ. Подземный толчок был зафиксирован 11:53 дня 8 декабря.

В тоже время там утверждают, что колебания на поверхности земли по времени не совпали с буровзрывными работами. По информации «госкомитета», последняя активность на предприятии наблюдалась примерно в 3:00. При этом за период простоя шахты толчки не фиксировались.