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В Бахмуте покрасили городские елки антивандальной краской
11.12.2019 16:30
В местных скверах и на набережной Бахмута коммунальщики красят елки в красный цвет, чтобы люди не украли их себе на новый год, сообщает Вільне радіо.
Управление развития городского хозяйства Бахмутской городского совета опубликовало фотоотчет антивандальной спецоперации. На фотографиях видно, что коммунальщики красят в красный цвет верхушки деревьев.
Теги: вандализм, краска, Бахмут
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