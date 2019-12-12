МинВОТ создало онлайн-базу вакансий для переселенцев

12.12.2019 12:30

Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и вынужденных переселенцев Украины создало специальный раздел, где публикуется актуальная информация о вакансиях с предоставлением жилья от всех региональных центров занятости, сообщает Донбасс-SOS.

С перечнем таких вакансий в регионах и в г.Киев по состоянию на 01.12.2019 вы можете ознакомиться по ссылке.



