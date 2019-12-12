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Ситуация на КПВВ Донбасса 12 декабря
Все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения функционируют по графику зимнего периода, пропускные операции осуществляются с 08.00 до 17.00, сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Сегодня утром, 12 декабря, на КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: «Майорск» - 30/60; «Марьинка» - 0/80; «Новотроицкое» - 25/30; «Гнутово» - 20/20.
За минувшие сутки интенсивность пассажиро-транспортного потока оставалась на уровне предыдущих суток. В общем через КПВВ последовало 37,4 тысячи человек и 4,3 тысячи транспортных средств:
«Майорск» - 8760 человек и 1015 транспортных средств;
«Марьинка» - 7165 человек и 1185 транспортных средств;
«Новотроицкое» - 7495 человек и 1380 транспортных средств;
«Гнутово» - 3340 человек и 695 транспортных средств;
«Станица Луганская» - 10675 человек.
Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
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