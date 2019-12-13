В Мариуполе запустят бесплатный "Новогодний экспресс"

13.12.2019 16:00

Во время зимних праздников в Мариуполе будет курсировать «Новогодний экспресс», сообщает сайт Мариупольские Новости.

Это специальный автобус, который свяжет двк праздничные локации – Театральный сквер и парк «Веселка».

Работать экспресс будет с 19 декабря по 14 января. Курсировать он будет раз в час и без остановок. График работы маршрута пока согласовывается.

Автобус украсят праздничными гирляндами, а в салоне будет звучать новогодняя музыка. Проезд будет бесплатным.