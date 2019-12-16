График работы мобильных отделений "Ощадбанка" с 16 по 22 декабря

16.12.2019 11:30

График работы мобильных отделений "Ощадбанка" вдоль линии разграничения на этой неделе.

Донецкая область:

16.12 г. Бахмут, ул. Мира, 50;

17.12 г. Бахмут, ул. Мира, 50;

18.12 г. Бахмут, ул. Мира, 50;

19.12 пгт. Мироновский Бахмутского района ул. Мира 18;

20.12 г. Бахмут, ул. Мира, 50;

21.12-22.12 - выходные

Режим работы отделения банка во всех пунктах Донецкой области с 9:30 до 15:00.



Луганская область:

16.12 г. Золотое, Золотовский городской совет, Попаснянский район;

17.12 с. Трехизбенка, Новоайдарского района;

18.12 пос. Светличное Нижненська поселковый совет Попаснянский район;

19.12 пгт. Нижнее Нижненська поселковый совет Попаснянский район;

20.12 г. Золотое Золотовский городской совет Попаснянский район;

20.12 с. Екатериновка Березовский сельский совет Попаснянский район;

21.12-22.12 - выходные

Режим работы отделения банка во всех пунктах в Луганской области с 9:00 до 15:00, перерыв - с 12:00 до 13:00.