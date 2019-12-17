В Донецке открылся очередной супермаркет Геркулес-MOLOKO

17.12.2019 14:00

В минувшие выходные в Донецке по адресу бульвар Шевченко, 41д открылся очередной гипермаркет Геркулес-MOLOKO, сообщают местные СМИ.

В гипермаркете можно приобрести товары разных торговых марок, и конечное фирменную продукцию торгового дома Горняк, это молочные, кондитерские, колбасные и мясные изделия, замороженные полуфабрикаты, сыры, мороженое, а также многое другое. А особенностью нового гипермаркета стала зона, в которой покупатели могут перекусить и отдохнуть всей семьей.