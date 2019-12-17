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Архив - Донецкая область

В Донецке открылся очередной супермаркет Геркулес-MOLOKO

17.12.2019 14:00
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В Донецке открылся очередной супермаркет Геркулес-MOLOKO

В минувшие выходные в Донецке по адресу бульвар Шевченко, 41д открылся очередной гипермаркет Геркулес-MOLOKO, сообщают местные СМИ.
В гипермаркете можно приобрести товары разных торговых марок, и конечное фирменную продукцию торгового дома Горняк, это молочные, кондитерские, колбасные и мясные изделия, замороженные полуфабрикаты, сыры, мороженое, а также многое другое. А особенностью нового гипермаркета стала зона, в которой покупатели могут перекусить и отдохнуть всей семьей.



Теги: Донецк, супермаркет, открытие
 
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