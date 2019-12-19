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Архив - Донецкая область

Красный Крест впервые получил доступ на оккупированный Донбасс

19.12.2019 09:00
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Красный Крест впервые получил доступ на оккупированный Донбасс

До конца недели представители Международного комитета Красного Креста смогут впервые получить доступ к оккупированным территориям Донбасса. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, пишет Цензор.НЕТ.
"Рассчитываем, что уже на этой неделе Красный Крест получит доступ к временно оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей. Этот шаг будет означать прогресс в Минском процессе, который по другим направлениям до сих пор не наблюдается", - сказал он.



Теги: Донбасс, Красный Крест, ОРДЛО
 
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