В Дружковке признан банкротом завод Ахметова

19.12.2019 15:00

17 декабря Хозсуд Донецкой области в рамках дела №905/2910/17 признал банкротом ПАО “Дружковский машиностроительный завод” (конечный бенефициар — Ринат Ахметов) и открыл ликвидационную процедуру, сообщает Сайт города Донецка.

“Дружковский машиностроительный завод” — производитель горно-шахтного оборудования.

Входит в Corum Group (ранее холдинг назывался “Горные машины”) — подразделение СКМ, специализируется на производстве и сервисе оборудования в области добычи, переработки и транспортировки полезных ископаемых, а также проектировании и строительстве шахт и других инфраструктурных объектов.