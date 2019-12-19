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В Дружковке признан банкротом завод Ахметова
19.12.2019 15:00
17 декабря Хозсуд Донецкой области в рамках дела №905/2910/17 признал банкротом ПАО “Дружковский машиностроительный завод” (конечный бенефициар — Ринат Ахметов) и открыл ликвидационную процедуру, сообщает Сайт города Донецка.
“Дружковский машиностроительный завод” — производитель горно-шахтного оборудования.
Входит в Corum Group (ранее холдинг назывался “Горные машины”) — подразделение СКМ, специализируется на производстве и сервисе оборудования в области добычи, переработки и транспортировки полезных ископаемых, а также проектировании и строительстве шахт и других инфраструктурных объектов.
Теги: Ахметов , Дружковка, банкротство, машиностроение, завод
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