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В воскресенье КПВВ "Новотроицкое" закроют на ремонт
20.12.2019 12:30
КПВВ "Новотроицкое" 22 декабря не будет работать с 8.00 до 12.00, сообщает МинВОТ.
В связи с проведением ремонтных работ электрической сети, 22 декабря 2019 года, контроль въезда / выезда в КПВВ "Новотроицкое" с 8.00 до 12.00 осуществляться не будет. Модернизация электросети проводится с целью улучшения условий пересечения линии разграничения.
Работа КПВВ "Новотроицкое" будет возобновлена в 12.00 в тот же день.
Теги: ремонт, закрытие, Новотроицкое, КПВВ
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