В воскресенье КПВВ "Новотроицкое" закроют на ремонт

20.12.2019 12:30

КПВВ "Новотроицкое" 22 декабря не будет работать с 8.00 до 12.00, сообщает МинВОТ.

В связи с проведением ремонтных работ электрической сети, 22 декабря 2019 года, контроль въезда / выезда в КПВВ "Новотроицкое" с 8.00 до 12.00 осуществляться не будет. Модернизация электросети проводится с целью улучшения условий пересечения линии разграничения.

Работа КПВВ "Новотроицкое" будет возобновлена в 12.00 в тот же день.