"Ополченочку" Светлану Дрюк приговорили к 5 годам условно

22.12.2019 08:00

Павлоградский городской районный суд 16 декабря приговорил бывшую танкистку боевиков Светлану Дрюк, о которой российские пропагандисты сняли фильм "Ополченочка", к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком три года, сообщает Телеканал новостей «24».

Женщина сдалась власти и дала показания против России. Об этом говорится на сайте суда и в материалах судебного реестра.

Она признана виновной за участие в террористической деятельности в 2014-2018 годах. В этот период женщина участвовала в войне против Украины, пройдя путь от санитарки до заместителя начальника штаба танкового батальона так называемого "11-го Дунай-Енакиевского полка 1 армейского корпуса "ДНР"".

Террористическая деятельность Дрюк закончилась 30 декабря 2018 года, а уже в мае 2019 года она подписала с украинским прокурором соглашение о признании вины.

В ходе досудебного расследования обвиняемая выдала более 20 кадровых российских военных, находившихся на временно оккупированной территории Донецкой области и которые участвовали в войне против Украины, а также рассказала о поставках боевой техники с территории РФ.