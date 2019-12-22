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Архив - Донецкая область

"Ополченочку" Светлану Дрюк приговорили к 5 годам условно

22.12.2019 08:00
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"Ополченочку" Светлану Дрюк приговорили к 5 годам условно

Павлоградский городской районный суд 16 декабря приговорил бывшую танкистку боевиков Светлану Дрюк, о которой российские пропагандисты сняли фильм "Ополченочка", к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком три года, сообщает Телеканал новостей «24».
Женщина сдалась власти и дала показания против России. Об этом говорится на сайте суда и в материалах судебного реестра.
Она признана виновной за участие в террористической деятельности в 2014-2018 годах. В этот период женщина участвовала в войне против Украины, пройдя путь от санитарки до заместителя начальника штаба танкового батальона так называемого "11-го Дунай-Енакиевского полка 1 армейского корпуса "ДНР"".
Террористическая деятельность Дрюк закончилась 30 декабря 2018 года, а уже в мае 2019 года она подписала с украинским прокурором соглашение о признании вины.
В ходе досудебного расследования обвиняемая выдала более 20 кадровых российских военных, находившихся на временно оккупированной территории Донецкой области и которые участвовали в войне против Украины, а также рассказала о поставках боевой техники с территории РФ.



Теги: Донбасс, суд, приговор
 
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