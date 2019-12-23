Программа новогодних мероприятий в Донецке

23.12.2019 12:00

Новый год 2020 в Донецке начнется с открытия главной ёлки "республики". Праздник, посвященный открытию елки, состоится 23 декабря в 17:00 на площади Ленина. Об этом сообщили в "администрации" Донецка.

Но перед открытием в этот день подготовлена целая программа интересных мероприятий:

15:00-17:00 «Новогодние приключения в Простоквашино» – театрализованная концертная программа с участием творческих коллективов города, Деда Мороза и Снегурочки.

«Новогодний бульвар» – ярмарка новогодних украшений и оригинальных подарков ручной работы, свежие кондитерские изделия и ароматная выпечка.

«Русский самовар» – угощение бесплатным чаем.

«Арт-елка» и «Арт-игрушка» – городской конкурс.

17:00-17:15 Торжественная церемония зажжения Главной елки "ДНР".

17:15-18:30 «Новогодний серпантин» – концертная программа.

18:30-20:00 «Золотой хит» – праздничная дискотека.

НОВОГОДНИЕ ГУЛЯНИЯ 24-28 декабря

11:00-15:00 «Новогодние сказки» – театрализованные конкурсно-развлекательные программы для детей.

15:00-20:00 «Музыкальная феерия» (звучит фоновая праздничная новогодняя музыка).

29 декабря

14:00-18:00 «Новогодние забавы» конкурсно-развлекательная программа для детей.

18:00-20:00 «Музыкальная феерия» (звучит фоновая праздничная новогодняя музыка).

31 декабря

20:00-01:00 «Волшебство Нового года» – традиционная праздничная дискотека под открытым небом.