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Программа новогодних мероприятий в Донецке

23.12.2019 12:00
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Программа новогодних мероприятий в Донецке

Новый год 2020 в Донецке начнется с открытия главной ёлки "республики". Праздник, посвященный открытию елки, состоится 23 декабря в 17:00 на площади Ленина. Об этом сообщили в "администрации" Донецка.
Но перед открытием в этот день подготовлена целая программа интересных мероприятий:
15:00-17:00 «Новогодние приключения в Простоквашино» – театрализованная концертная программа с участием творческих коллективов города, Деда Мороза и Снегурочки.
«Новогодний бульвар» – ярмарка новогодних украшений и оригинальных подарков ручной работы, свежие кондитерские изделия и ароматная выпечка.
«Русский самовар» – угощение бесплатным чаем.
«Арт-елка» и «Арт-игрушка» – городской конкурс.
17:00-17:15 Торжественная церемония зажжения Главной елки "ДНР".
17:15-18:30 «Новогодний серпантин» – концертная программа.
18:30-20:00 «Золотой хит» – праздничная дискотека.
НОВОГОДНИЕ ГУЛЯНИЯ 24-28 декабря
11:00-15:00 «Новогодние сказки» – театрализованные конкурсно-развлекательные программы для детей.
15:00-20:00 «Музыкальная феерия» (звучит фоновая праздничная новогодняя музыка).
29 декабря
14:00-18:00 «Новогодние забавы» конкурсно-развлекательная программа для детей.
18:00-20:00 «Музыкальная феерия» (звучит фоновая праздничная новогодняя музыка).
31 декабря
20:00-01:00 «Волшебство Нового года» – традиционная праздничная дискотека под открытым небом.



Теги: Донецк, Донбасс, праздник, программа, Новый год
 
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