Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 23 декабря

23.12.2019 10:45

Сегодня, 23 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме по графику зимнего периода (для украинских КПВВ – с 8:00 до 17:00).

По данным Государственной пограничной службы Украины, 22 декабря линию разграничения через КПВВ пересекли 38 тыс. человек и 4,6 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 9215 человек и 1040 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 8345 человек и 1435 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 5020 человек и 1040 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4215 человек и 1035 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 11 160 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 270 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 25 / 45;

КПВВ «Марьинка» – 0 / 90;

КПВВ «Новотроицкое» – 30 / 50;

КПВВ «Гнутово» – 20 / 10.