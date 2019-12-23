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В "ДНР" отменили комендантский час на период новогодних праздников
23.12.2019 11:00
В "Донецкой Народной Республике" в период с 23:00 часов 31 декабря 2019 года по 05:00 часов 08 января 2020 года не будет действовать комендантский час, сообщают СМИ сепаратистов.
Соответствующее распоряжение подписал "глава ДНР" Денис Пушилин. В связи с этим "министру внутренних дел ДНР" Алексею Дикому предписано организовать усиленное патрулирование на территории "республики".
Теги: отмена, комендантский час, ДНР
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