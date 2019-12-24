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Жителей прифронтовой зоны в Донецкой области обеспечат благотворительным углем
Благотворительны фонд «АДРА» вместе с Церковью Иисуса Христа Святых последних дней начинают проект по обеспечению твердым топливом (углем) в зимний период жителей 9 прифронтовых населенных пунктов в Донецкой области, сообщает ОстроВ.
Проект охватывает населенные пункты вдоль линии разграничения: Гранитное, Орловское, Старогнатовка, Новогригорьевка, Тарамчук, Черненко, Гнутово, Верхнеторецкое и Бердянское.
Помощь будет предоставляться людям, проживающим в буферной зоне, а также вынужденным переселенцам.
Поддержка будет предоставлена:
- людям пожилого возраста без опекунов;
- людям с инвалидностью;
- людям с онкозаболеваниями;
- одиноким родителям;
- многодетным семьям (3 и более детей);
- малообеспеченным семьям;
- семьям с разрушенными или поврежденными домами (в результате конфликта);
- людям, которые потеряли члена семьи в результате конфликта;
- семьям, которые потеряли источник дохода из-за конфликта.
Теги: Донбасс, благотворительность, уголь
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