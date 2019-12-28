В ОРДО назвали дату и формулу обмена пленными

28.12.2019 12:00

Так называемая "омбудсмен" ДНР Дарья Морозова подтвердила дату обмена пленными с Украиной. Она также назвала формулу обмена, сообщает Телеканал новостей «24».

По словам так называемого уполномоченного по правам человека в ДНР, 29 декабря в Украину вернутся 55 пленных, Киев передаст оккупантам 87 боевиков.