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"ДНР" привезла украинских пленных для обмена в автозаках
29.12.2019 10:15
Власти т.н "ДНР" утром 29 декабря доставили украинских пленных для обмена на пункт пропуска Майорск в Донецкой области, передает СТРАНА.ua.
Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo. Также он опубликовал фото автозаков.
Большой обмен пленными между Киевом, Донецком и Луганском должен начаться в 11:00.
Теги: ДНР, Майорск, обмен пленными
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