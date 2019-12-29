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На Донбассе начался обмен пленными
29.12.2019 11:00
Обмен пленными между самопровозглашенными "ЛДНР" и украинской стороной начался на КПП под Горловкой, сообщает СТРАНА.ua.
Точное число людей, которое стороны передадут друг другу, пока не называлось.
Украинских пленных, которых "ДНР" привезла на "ноль", завели в палатки "МЧС". Там их опрашивают представители Красного креста, которые попросили выйти представителей сепаратистов. Это видимо верификация пленных перед обменом.
Теги: Украина, Донбасс, ОРДЛО, обмен пленными
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