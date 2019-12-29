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Архив - Донецкая область

Стали известны имена первых украинцев, освобожденных по обмену

29.12.2019 13:00
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Стали известны имена первых украинцев, освобожденных по обмену

Согласно предварительным данным, Киев передаст представителям оккупационных администраций 87 человек. Зато на Родину с ОРДЛО вернутся 80 пленных, сообщает Телеканал новостей «24».
25 из них уже передали украинской стороне. Ниже приводится список имен части из них:
Иван Деев,
Юрий Евтушок,
Эдуард Алоян,
Виктория Воронина,
Роман Картишко,
Татьяна Горбулич,
Владимир Данильченко,
Валентина Еременко,
Сергей Иванчук,
Денис Олейник,
Анастасия Мухина,
Александр Павукив,
Михаил Сикацкий,
Анатолий Семеренко,
Елена Сорокина,
Валерий Тарасюк,
Андрей Яровой.



Теги: Украина, список, обмен пленными
 
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