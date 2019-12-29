В Славянске девочка умерла после визита к стоматологу

29.12.2019 14:00

Под процессуальным руководством Славянской местной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей работниками стоматологической больницы г. Славянска, что привело к тяжелым последствиям, а именно к смерти малолетнего ребенка, сообщает Depo.ua.

По данным следствия, 27 декабря 2019 года, в 19:05, в реанимационное отделение областной детской больницы, расположенной в г. Славянске, доставлено 6-летнюю местную жительницу с острой сердечной недостаточностью и анафилактической шоковой реакцией. В 23:08, несмотря на усилия реаниматологов, ребенок умер.

По предварительной информации, аллергическая реакция у девочки началась после лечения в одном из заведений стоматологического профиля.