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В Славянске девочка умерла после визита к стоматологу
29.12.2019 14:00
Под процессуальным руководством Славянской местной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей работниками стоматологической больницы г. Славянска, что привело к тяжелым последствиям, а именно к смерти малолетнего ребенка, сообщает Depo.ua.
По данным следствия, 27 декабря 2019 года, в 19:05, в реанимационное отделение областной детской больницы, расположенной в г. Славянске, доставлено 6-летнюю местную жительницу с острой сердечной недостаточностью и анафилактической шоковой реакцией. В 23:08, несмотря на усилия реаниматологов, ребенок умер.
По предварительной информации, аллергическая реакция у девочки началась после лечения в одном из заведений стоматологического профиля.
Теги: ребенок, аллергия, смерть, стоматология
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