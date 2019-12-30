СБУ опубликовала официальный список лиц, освобожденных из плена боевиков

30.12.2019 09:00

При обмене пленными, который состоялся 29 декабря, Украине удалось освободить 76 человек, сообщает ICTV.

Служба безопасности Украины уже опубликовала официальные списки, согласно которым 12 освобожденных лиц являются военными. Трое из них находились в плену в ОРДЛО с 2015 года.

Остальные 64 украинца являются гражданскими. 17 из них попали в плен в 2015-2016 годах.

При этом Украина передала в ОРДЛО 127 человек.