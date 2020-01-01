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Архив - Донецкая область

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе утром 1 января

01.01.2020 10:15
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Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе утром 1 января

Новогодняя ночь на линии разграничения прошла спокойно. Все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе сегодня, 1 января, открылись вовремя и работают в штатном режиме по графику зимнего периода (для украинских КПВВ – с 8:00 до 17:00).
По данным Государственной пограничной службы Украины, за прошедшие сутки, 31 декабря, интенсивность пассажиро-транспортного потока была небольшой. Всего через КПВВ последовало 10,2 тыс. чел. и 1,6 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 2555 чел. и 450 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 2250 чел. и 512 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 2167 чел. и 510 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 685 чел. и 197 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» (пеший переход) – 2605 чел.
Сегодня утром на КПВВ на въезд и выезд находилась следующее количество транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 0/0;
КПВВ «Марьинка» – 0/0;
КПВВ «Новотроицкое» – 30/0;
КПВВ «Гнутово» – 3/0.
По сообщениям очевидцев, обменивающихся информацией в социальных сетях, с ночи идет снег, поэтому с утра отмечается ухудшение состояния дорог.
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
Валентина: «6:00. В Еленовка настоящая зима, метель, дороги невидно».
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
Роман: «7:50. На Артемовск (Бахмут) из Горловки: на 8:30 очередь – перед полицией, 30 машин».
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
Марина: «8:25. Каргил в Украину – очередь авто 50+. Муж стоит 50-й, а за ним еще подтягиваются машины»;
Денис: «9:15. Каргил, в сторону Украины, машин 20. Пеших немного, но нет транспорта, идут пешком».
О ситуации на КПВВ «Гнутово» и КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.


По материалам: https://dnews.dn.ua/

Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
 
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