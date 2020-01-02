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Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 2 января
Сегодня утром, 2 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 1 января линию разграничения через КПВВ пересекли 5,8 тыс. человек и 1,4 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 1649 человек и 306 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 1561 человек и 518 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 1374 человек и 441 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 288 человек и 109 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 974 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 210 транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 10/40;
КПВВ «Марьинка» – 0/70;
КПВВ «Новотроицкое» – 25/30;
КПВВ «Гнутово» – 20/15.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
Анна: «7:46. Вести с полей (Майорск): машин практически нет, людей – человек 100-150 (по словам выезжающих)».
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
Ольга: «4:56. На Каргилле из Донецка общая – машин 60+-».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
Ольга: «8:04. Еленовка из Донецка: очередь до магазина».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
По материалам: https://dnews.dn.ua/
Теги: Донбасс, КПВВ, ситуация
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