Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 2 января

02.01.2020 11:00

Сегодня утром, 2 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 1 января линию разграничения через КПВВ пересекли 5,8 тыс. человек и 1,4 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 1649 человек и 306 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 1561 человек и 518 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 1374 человек и 441 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 288 человек и 109 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 974 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 210 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 10/40;

КПВВ «Марьинка» – 0/70;

КПВВ «Новотроицкое» – 25/30;

КПВВ «Гнутово» – 20/15.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Анна: «7:46. Вести с полей (Майорск): машин практически нет, людей – человек 100-150 (по словам выезжающих)».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Ольга: «4:56. На Каргилле из Донецка общая – машин 60+-».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Ольга: «8:04. Еленовка из Донецка: очередь до магазина».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

По материалам: