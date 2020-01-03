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В Авдеевке на сутки отключили электричество
03.01.2020 10:00
В Авдеевке из-за аварии отключили электроэнергию, информирует Depo.Донбасс.
Город обесточили в 6 утра в пятницу, 3 января. Отключение продлится сутки.
"В связи с аварийной ситуацией, которая сложилась из-за повреждения двухцепной опоры №12 ПЛ-110 кВ "ГПП2-ГПП1 № 1,2 ответвления Авдеевка", 03.01.2020 года с 06-00 час. на сутки будет обесточен город Авдеевка. Восстановление электроснабжения произойдет после полного устранения аварийной ситуации", - сообщили в пресс-службе военно-гражданской администрации Авдеевки.
Теги: Авдеевка, авария, электричество, отключение
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