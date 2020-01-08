Украинские звезды дали рождественский концерт для бойцов ООС

08.01.2020 09:30

В районе ООС состоялся новогодне-рождественский тур с участием известных певцов, решивших поздравить украинских воинов, которые защищают Украину, сообщает Depo.ua.

Среди звезд, которые решили поднять боевой дух солдат, можно было увидеть Александра Положинского, Ивана Марунича, Арсена Мирзояна, а также группу "Ukiez".

Почти полтора часа известные певцы развлекали публику своими хитами и выразили благодарность за сохранение мира и защиту нашей Родины.

После концерта у бойцов ООС была возможность пообщаться с артистами, взять автограф и сфотографироваться на память.