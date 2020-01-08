В оккупированном Донецке горел мини-отель "Ritz"

08.01.2020 14:00

Гостиничный мини-комплекс "Ritz" в общежитии Донецкого металлургического завода горел в оккупированном Донецке 7 января. Об этом сообщает пресс-служба так называемого "МЧС", действующего на подконтрольной боевикам части Донецкой области, передает ОстроВ.

"07.01.2020 г. Донецк, Ленинский р-н, ул. Куйбышева, общежитие Донецкого металлургического завода, гостиничный мини-комплекс «Ritz» с сауной в подвальном помещении трёхэтажного здания – пожар", - говорится в сообщении.

В результате пожара погибших и пострадавших нет. Огнём уничтожено: деревянная обшивка и оборудование помещения парной на площади 150 м2, бытовая техника, электрический камин; повреждён пластиковый трубопровод системы отопления.

Причина пожара устанавливается.