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В оккупированном Донецке горел мини-отель "Ritz"
08.01.2020 14:00
Гостиничный мини-комплекс "Ritz" в общежитии Донецкого металлургического завода горел в оккупированном Донецке 7 января. Об этом сообщает пресс-служба так называемого "МЧС", действующего на подконтрольной боевикам части Донецкой области, передает ОстроВ.
"07.01.2020 г. Донецк, Ленинский р-н, ул. Куйбышева, общежитие Донецкого металлургического завода, гостиничный мини-комплекс «Ritz» с сауной в подвальном помещении трёхэтажного здания – пожар", - говорится в сообщении.
В результате пожара погибших и пострадавших нет. Огнём уничтожено: деревянная обшивка и оборудование помещения парной на площади 150 м2, бытовая техника, электрический камин; повреждён пластиковый трубопровод системы отопления.
Причина пожара устанавливается.
Теги: Донецк, отель, пожар
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