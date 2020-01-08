Жители оккупированной Еленовки организовали «камеры хранения» для «республиканских» автономеров

08.01.2020 15:00

В «ДНР» на линии разграничения появился новый вид бизнеса – прием на хранение «республиканских» номеров автомобилей, пока водитель находится на подконтрольной Украине территории, передают «Донецкие новости».

Это связано с тем, что до 8 января на период приостановления действия комендантского часа в «ДНР» было запрещено ездить с украинскими госномерами.

Как сообщают пересекавшие в эти дни линию разграничения, услуги по хранению «республиканских» номеров предлагают, например, в поселке Еленовка – в частных домах, расположенных ближе к контрольно-пропускному пункту «ДНР».

Также люди выходят из ситуации иным способом – берут с собой знакомых, которые перед линией разграничения забирают номера «ДНР», а по возвращению человека с подконтрольной Украине территории – опять встречают их на КПП.