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В «ДНР» конфисковали 7 авто за украинские номера
09.01.2020 11:00
В "ДНР" с 1 по 8 января произошло, как минимум, семь случаев конфискации автомобилей с украинскими номерами. О этом сообщает "Восточная Правозащитная Группа" в Facebook.
"На оккупированной части территории Донецкой области, подразделения НВФ "ДНР" так называемой "Народной Милиции" начали конфискацию транспортных средств с автомобильными номерами Украины.
Нам известно про 7 случаев конфискации автомобилей в период с 01.01.2020 по 08.01.2020, но данные действия зафиксированы только на территории ОРДО. На оккупированной части Луганской области, НВФ "ЛНР" продлило перерегистрацию автомобилей до конца февраля 2020 года", - говорится в сообщении.
Теги: конфискация, автомобиль, ДНР
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