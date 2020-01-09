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Архив - Донецкая область

В "ДНР" с 1 февраля изменятся тарифы на электроэнергию

09.01.2020 14:30
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В "ДНР" с 1 февраля изменятся тарифы на электроэнергию

"Глава" ДНР Денис Пушилин поручил "правительству" с 1 февраля 2020 года установить новые тарифы на электроэнергию для населения, сообщают СМИ сепаратистов.
Об этом говорится в так называемом "указе главы" №369 от 26.12.2019 г. "Документ" опубликован 9 января 2020 года.
«Правительству ДНР установить с 1 февраля 2020 года тарифы на электрическую энергию, отпускаемую населению, в зависимости от объемов потребления», — говорится в "документе".
При этом, "указ главы" ДНР №147 от 17 апреля 2015 года «О тарифах на электроэнергию, отпускаемую населению» утратит силу с 1 февраля 2020 года.



Теги: тариф, электроэнергия, ДНР
 
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