В "ДНР" с 1 февраля изменятся тарифы на электроэнергию

09.01.2020 14:30

"Глава" ДНР Денис Пушилин поручил "правительству" с 1 февраля 2020 года установить новые тарифы на электроэнергию для населения, сообщают СМИ сепаратистов.

Об этом говорится в так называемом "указе главы" №369 от 26.12.2019 г. "Документ" опубликован 9 января 2020 года.

«Правительству ДНР установить с 1 февраля 2020 года тарифы на электрическую энергию, отпускаемую населению, в зависимости от объемов потребления», — говорится в "документе".

При этом, "указ главы" ДНР №147 от 17 апреля 2015 года «О тарифах на электроэнергию, отпускаемую населению» утратит силу с 1 февраля 2020 года.



