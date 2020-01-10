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Архив - Донецкая область

Через КПВВ "Майорское" мужчина пытался провезти взрывчатку

10.01.2020 14:00
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Через КПВВ "Майорское" мужчина пытался провезти взрывчатку

На КПВВ "Майорское" в Донецкой области пограничники и сотрудники СБУ задержали мужчину, который пытался вывезти взрывчатку с временно оккупированной территории. У него изъяли вещество, похожее на пластид, сообщили на странице штаба ООС в Facebook, передает LB.ua.
"Во время осмотра автомобиля 39-летнего гражданина Украины оперативные сотрудники Госпогранслужбы и СБУ обнаружили в багажном отделении скрытые в емкости со смесью для кузовных работ два свертка с веществом темно-коричневого цвета общим весом примерно 740 г, похожего на пластид", – уточнили в штабе.
Цель перевоза взрывчатки устанавливается.



Теги: взрывчатка, СБУ, Майорск, КПВВ
 
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