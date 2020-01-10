- На Донбассе задержали боевика, охранявшего обломки сбитого малазийского "Боинга"15:00
- Через КПВВ "Майорское" мужчина пытался провезти взрывчатку14:00
- В Мариуполе на 15% снизили тариф на отопление10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 10 января09:30
- В "ДНР" с 1 февраля изменятся тарифы на электроэнергию14:30
- В «ДНР» конфисковали 7 авто за украинские номера11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 9 января10:00
- Жители оккупированной Еленовки организовали «камеры хранения» для «республиканских» автономеров15:00
- В оккупированном Донецке горел мини-отель "Ritz"14:00
- Житель Донецка подсчитал местный "индекс оливье"13:00
На Донбассе задержали боевика, охранявшего обломки сбитого малазийского "Боинга"
В Донецкой области пограничники из состава Объединенных сил задержали боевика, который охранял место и остатки сбитого малазийского "Боинга" рейса MH17. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Операции объединенных сил в Facebook.
"Вчера, в результате реализации оперативной информации, пограничниками был задержан гражданин Украины 1994 года рождения, который принимал непосредственное участие в деятельности вооруженных формирований Российской Федерации на временно оккупированной части Донецкой области. Начиная с конца августа 2014 года, осуществлял охрану места катастрофы, сбитого российскими войсками самолета рейса МН17. Кроме этого, за денежное вознаграждение от 500 до 1500 рублей РФ собирал и отдавал террористам обломки самолета и личные вещи погибших", - отмечается в сообщении.
Теги: Донбасс, боевик, задержание, Mh17, ООС
- «Обычная для "ДНР" ситуация»: в Донецке задержали боевика «за пособничество Украине»
- На КППВВ «Новотроицкое» задержали боевика "ДНР"
- Что происходит? Захарченко устроил облаву, задержаны более 100 человек
- Задержанный боевик из "Оплота" рассказал о российских военных на Донбассе
- В Мариуполе задержали боевика "ДНР", который хранил наркотики
- На Донбассе задержали бывшего боевика «ДНР»
- На Донбассе задержали боевика, охранявшего обломки сбитого малазийского "Боинга"15:00
- Через КПВВ "Майорское" мужчина пытался провезти взрывчатку14:00
- В Мариуполе на 15% снизили тариф на отопление10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 10 января09:30
- В "ДНР" с 1 февраля изменятся тарифы на электроэнергию14:30
- В «ДНР» конфисковали 7 авто за украинские номера11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 9 января10:00
- В Луганске назвали новые цены на проезд до КПВВ у Станицы Луганской09:30
- Жители оккупированной Еленовки организовали «камеры хранения» для «республиканских» автономеров15:00
- В оккупированном Донецке горел мини-отель "Ritz"14:00
- На Донбассе задержали боевика, охранявшего обломки сбитого малазийского "Боинга"15:00
- Через КПВВ "Майорское" мужчина пытался провезти взрывчатку14:00
- Кабмин собирается увеличить штрафы для пешеходов13:00
- Представлен первый в мире "гибкий" ноутбук (ВИДЕО)12:00
- НБУ существенно ослабил гривню11:00
- В Мариуполе на 15% снизили тариф на отопление10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 10 января09:30
- После протестов в Абхазии парламент проголосовал за отставку президента09:00
- Появилось видео предполагаемого попадания ракеты в украинский самолёт над Ираном (ВИДЕО)08:00
- Участники Олимпиады-2020 в Токио будут спать на картонных кроватях17:00
- «Доступные лекарства» рядом. Как найти аптеку онлайн?16:00
- Как отрытые данные улучшают жизнь украинцев15:00
- Доступные кредиты на собственное дело. Как государство будет возвращать заробитчан?14:00
- Тектонические сдвиги украинской политики. Каким был 2019 год?13:00
- Украина и МВФ договорились о новой программе сотрудничества. Почему это важно?09:30
- Децентрализация в Конституции. Зачем менять административное устройство?09:00
- Планшет в Украине до 1000 грн: миф или реальность12:00
- В интернете или лично: как лучше считать украинцев?10:00
- Нормандская встреча – без капитуляции09:30
- Военные итоги года. Что изменилось в ВСУ?11:00
- Жители оккупированной Еленовки организовали «камеры хранения» для «республиканских» автономеров
- В "ДНР" с 1 февраля изменятся тарифы на электроэнергию
- В «ДНР» конфисковали 7 авто за украинские номера
- В оккупированном Донецке горел мини-отель "Ritz"
- Житель Донецка подсчитал местный "индекс оливье"
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 7 января
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 8 января
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 9 января
- Стали известны имена погибших украинцев c рейса PS 752
- Легендарный Ikarus возобновил выпуск автобусов (ВИДЕО)