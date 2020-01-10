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В Мариуполе на 15% снизили тариф на отопление
10.01.2020 10:00
В Мариуполе для жителей города на 15% снизили тариф на отопление, сообщает MRPL.CITY.
Как рассказал директор «Мариупольтеплосеть» Дмитрий Мирошниченко, новые платежки за отопление потребители получат уже в этом месяце. По расчетам теплосети, за однокомнатную квартиру на отоплении жители теперь смогут сэкономить 130 грн, на двухкомнатной – почти 200 грн в месяц. Аналогичные перерасчеты будут сделаны и на горячую воду.
Отмечается, что это не окончательные изменения в платежках. Принятую сейчас скидку в 15% на местном уровне будут ежемесячно корректировать.
Теги: Донбасс, Мариуполь, тепло, тариф, уменьшение
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