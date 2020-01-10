В Мариуполе на 15% снизили тариф на отопление

10.01.2020 10:00

В Мариуполе для жителей города на 15% снизили тариф на отопление, сообщает MRPL.CITY.

Как рассказал директор «Мариупольтеплосеть» Дмитрий Мирошниченко, новые платежки за отопление потребители получат уже в этом месяце. По расчетам теплосети, за однокомнатную квартиру на отоплении жители теперь смогут сэкономить 130 грн, на двухкомнатной – почти 200 грн в месяц. Аналогичные перерасчеты будут сделаны и на горячую воду.

Отмечается, что это не окончательные изменения в платежках. Принятую сейчас скидку в 15% на местном уровне будут ежемесячно корректировать.