Последние новости раздела
- В оккупированной Макеевке произошел мощный подземный толчок08:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 11 января10:00
- На Донбассе задержали боевика, охранявшего обломки сбитого малазийского "Боинга"15:00
- Через КПВВ "Майорское" мужчина пытался провезти взрывчатку14:00
- В Мариуполе на 15% снизили тариф на отопление10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 10 января09:30
- В "ДНР" с 1 февраля изменятся тарифы на электроэнергию14:30
- В «ДНР» конфисковали 7 авто за украинские номера11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 9 января10:00
- Жители оккупированной Еленовки организовали «камеры хранения» для «республиканских» автономеров15:00
В оккупированной Макеевке произошел мощный подземный толчок
12.01.2020 08:00
11 января текущего года, в 16 часов 50 минут по местному времени на территории неподконтрольной украинскому государству Макеевки, что в Донецкой области, а точнее в Советском районе города местные жители поселков Зеленый и Объединенный почувствовали новый сильный подземный толчок, о чем оперативно сообщили по телефону на горячую линию, передает Replyua.net.
Более подробно об этом они пишут в социальных сетях. Таким образом, согласно словам юзеров, подземный толчок был невероятной силы, от чего в домах начала даже мебель качаться, а также звенеть посуда. Люди весьма сильно возмущены бездействием властей и отмечают, что если бы «трясло» центр города, то возможно, «власти бы как-то и отреагировали».
Теги: Донбасс, Макеевка, землетрясение
- В оккупированной Макеевке произошел мощный подземный толчок08:00
- Пограничники задержали группу "нелегалов" из ОРЛО (ВИДЕО)12:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 11 января10:00
- На Донбассе задержали боевика, охранявшего обломки сбитого малазийского "Боинга"15:00
- Через КПВВ "Майорское" мужчина пытался провезти взрывчатку14:00
- В Мариуполе на 15% снизили тариф на отопление10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 10 января09:30
- В "ДНР" с 1 февраля изменятся тарифы на электроэнергию14:30
- В «ДНР» конфисковали 7 авто за украинские номера11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 9 января10:00
- В оккупированной Макеевке произошел мощный подземный толчок08:00
- Ученым удалось увеличить продолжительность жизни лабораторного червя в шесть раз17:00
- Старейший футболист в мире продлил контракт со своим клубом16:00
- МАУ выплатит компенсации семьям погибших в авиакатастрофе в Иране15:00
- Командование КСИР взяло на себя полную ответственность за катастрофу украинского самолета14:00
- Составлен рейтинг телепрограмм, которые смотрели украинцы в новогоднюю ночь13:00
- Пограничники задержали группу "нелегалов" из ОРЛО (ВИДЕО)12:00
- Власти Абхазии обвинили в организации массовых беспорядков "героя ДНР" (ВИДЕО)11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 11 января10:00
- В Луцке открылось кафе, где работают люди с синдромом Дауна09:00
- «Доступные лекарства» рядом. Как найти аптеку онлайн?16:00
- Как отрытые данные улучшают жизнь украинцев15:00
- Доступные кредиты на собственное дело. Как государство будет возвращать заробитчан?14:00
- Тектонические сдвиги украинской политики. Каким был 2019 год?13:00
- Украина и МВФ договорились о новой программе сотрудничества. Почему это важно?09:30
- Децентрализация в Конституции. Зачем менять административное устройство?09:00
- Планшет в Украине до 1000 грн: миф или реальность12:00
- В интернете или лично: как лучше считать украинцев?10:00
- Нормандская встреча – без капитуляции09:30
- Военные итоги года. Что изменилось в ВСУ?11:00
- В "ДНР" с 1 февраля изменятся тарифы на электроэнергию
- В «ДНР» конфисковали 7 авто за украинские номера
- Пограничники задержали группу "нелегалов" из ОРЛО (ВИДЕО)
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 9 января
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 11 января
- Появилось видео предполагаемого попадания ракеты в украинский самолёт над Ираном (ВИДЕО)
- Власти Абхазии обвинили в организации массовых беспорядков "героя ДНР" (ВИДЕО)
- На Донбассе задержали боевика, охранявшего обломки сбитого малазийского "Боинга"
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 10 января
- В Луганске назвали новые цены на проезд до КПВВ у Станицы Луганской