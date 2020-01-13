- Опубликован график работы мобильных отделений Ощадбанка на Донбассе11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 13 января10:00
- В оккупированной Макеевке произошел мощный подземный толчок08:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 11 января10:00
- На Донбассе задержали боевика, охранявшего обломки сбитого малазийского "Боинга"15:00
- Через КПВВ "Майорское" мужчина пытался провезти взрывчатку14:00
- В Мариуполе на 15% снизили тариф на отопление10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 10 января09:30
- В "ДНР" с 1 февраля изменятся тарифы на электроэнергию14:30
- В «ДНР» конфисковали 7 авто за украинские номера11:00
Опубликован график работы мобильных отделений Ощадбанка на Донбассе
Правозащитная организация Донбасс SOS опубликовала график работы мобильных отделений Ощадбанка вдоль линии разграничения на этой неделе.
Донецкая область:
13.01 с. Зайцево Бахмутского района (Жованка) ул. Мануильского, 46;
14.01 г. Бахмут, ул. Мира, 50;
15.01 г. Бахмут, ул. Мира, 50;
16.01 г. Бахмут, ул. Мира, 50;
17.01 г. Бахмут, ул. Мира, 50;
18.01-19.01. выходной
Режим работы отделения банка во всех пунктах Донецкой области с 9:30 до 15:00
Луганская область
13.01 г. Золотое Золотовский городской совет Попаснянский район,
14.01 г. Трехизбенка Трехизбенского сельский совет Новоайдарский район,
15.01 пос. Светличное Нижненська сельский совет Попаснянский район,
16.01 пгт. Нижнее Нижненська сельский совет Попаснянский район,
17.01 с. Екатериновка Березовский сельский совет Попаснянский район,
18.01-19.01 - выходные
Режим работы отделения банка во всех пунктах в Луганской области с 9:00 до 15:00, перерыв - с 12:00 до 13:00.
В мобильных отделениях предоставляется широкий спектр банковских услуг, в частности по выплате заработной платы, пенсий, социальной помощи, других средств с текущих счетов, в том числе по текущим карточным счетам с использованием банковских платежных карточек (БПК), по пополнению карточных счетов через POS- терминал с использованием БПК, по приему наличности для осуществления платежей и др.
Теги: Донбасс, Ощадбанк, график
- Предприниматели "задружили" с банкирами
- Пьяный макеевчанин с ножом напал на "Ощадбанк" и сел на четыре года
- В Донецке ограбили отделение "Ощадбанка"
- На Донетчине введут специальную электронную систему для оплаты коммунальных услуг
- В Донецкой области орудовала банда работников "Ощадбанка"
- В Раде выбрали председателя Счетной палаты
- Опубликован график работы мобильных отделений Ощадбанка на Донбассе11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 13 января10:00
- В оккупированной Макеевке произошел мощный подземный толчок08:00
- Пограничники задержали группу "нелегалов" из ОРЛО (ВИДЕО)12:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 11 января10:00
- На Донбассе задержали боевика, охранявшего обломки сбитого малазийского "Боинга"15:00
- Через КПВВ "Майорское" мужчина пытался провезти взрывчатку14:00
- В Мариуполе на 15% снизили тариф на отопление10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 10 января09:30
- В "ДНР" с 1 февраля изменятся тарифы на электроэнергию14:30
- Опубликован график работы мобильных отделений Ощадбанка на Донбассе11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 13 января10:00
- "Президент" Абхазии подал в отставку из-за протестов09:00
- Полиция задержала организатора убийства Амины Окуевой08:00
- Гороскоп на неделю с 13 по 19 января14:00
- В Ивано-Франковске установили рождественский рекорд (ВИДЕО)13:00
- Скандальную MARUV обокрали в центре Киева12:00
- В Китае начал работу крупнейший в мире радиотелескоп11:00
- В Тегеране начались антиправительственные протесты из-за сбитого авиалайнера10:00
- Гончарук назвал сумму компенсации семьям погибших при крушении самолета МАУ в Тегеране (ВИДЕО)09:00
- «Доступные лекарства» рядом. Как найти аптеку онлайн?16:00
- Как отрытые данные улучшают жизнь украинцев15:00
- Доступные кредиты на собственное дело. Как государство будет возвращать заробитчан?14:00
- Тектонические сдвиги украинской политики. Каким был 2019 год?13:00
- Украина и МВФ договорились о новой программе сотрудничества. Почему это важно?09:30
- Децентрализация в Конституции. Зачем менять административное устройство?09:00
- Планшет в Украине до 1000 грн: миф или реальность12:00
- В интернете или лично: как лучше считать украинцев?10:00
- Нормандская встреча – без капитуляции09:30
- Военные итоги года. Что изменилось в ВСУ?11:00
- В оккупированной Макеевке произошел мощный подземный толчок
- Пограничники задержали группу "нелегалов" из ОРЛО (ВИДЕО)
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 11 января
- Власти Абхазии обвинили в организации массовых беспорядков "героя ДНР" (ВИДЕО)
- На Донбассе задержали боевика, охранявшего обломки сбитого малазийского "Боинга"
- Появилось видео предполагаемого попадания ракеты в украинский самолёт над Ираном (ВИДЕО)
- Гончарук назвал сумму компенсации семьям погибших при крушении самолета МАУ в Тегеране (ВИДЕО)
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 10 января
- Гороскоп на неделю с 13 по 19 января
- Через КПВВ "Майорское" мужчина пытался провезти взрывчатку