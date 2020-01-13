Опубликован график работы мобильных отделений Ощадбанка на Донбассе

13.01.2020 11:00

Правозащитная организация Донбасс SOS опубликовала график работы мобильных отделений Ощадбанка вдоль линии разграничения на этой неделе.

Донецкая область:

13.01 с. Зайцево Бахмутского района (Жованка) ул. Мануильского, 46;

14.01 г. Бахмут, ул. Мира, 50;

15.01 г. Бахмут, ул. Мира, 50;

16.01 г. Бахмут, ул. Мира, 50;

17.01 г. Бахмут, ул. Мира, 50;

18.01-19.01. выходной

Режим работы отделения банка во всех пунктах Донецкой области с 9:30 до 15:00

Луганская область

13.01 г. Золотое Золотовский городской совет Попаснянский район,

14.01 г. Трехизбенка Трехизбенского сельский совет Новоайдарский район,

15.01 пос. Светличное Нижненська сельский совет Попаснянский район,

16.01 пгт. Нижнее Нижненська сельский совет Попаснянский район,

17.01 с. Екатериновка Березовский сельский совет Попаснянский район,

18.01-19.01 - выходные

Режим работы отделения банка во всех пунктах в Луганской области с 9:00 до 15:00, перерыв - с 12:00 до 13:00.

В мобильных отделениях предоставляется широкий спектр банковских услуг, в частности по выплате заработной платы, пенсий, социальной помощи, других средств с текущих счетов, в том числе по текущим карточным счетам с использованием банковских платежных карточек (БПК), по пополнению карточных счетов через POS- терминал с использованием БПК, по приему наличности для осуществления платежей и др.