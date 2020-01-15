Ситуация на КПВВ в Донецкой области 15 января

15.01.2020 10:00

Сегодня, 15 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 14 января линию разграничения через КПВВ пересекли 33,6 тыс. человек и 3,7 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 8120 человек и 935 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 6840 человек и 1055 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 6300 человек и 1105 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 2885 человек и 600 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 9480 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 230 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 15/40;

КПВВ «Марьинка» – 0/75;

КПВВ «Новотроицкое» – 30/40;

КПВВ «Гнутово» – 20/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей:

КПВВ «Майорск»

8:45 КПВВ "Горловка". По состоянию на 09:25 на пункте пропуска 175 автомобилей, 102 автобусов и микроавтобусов, до 700 человек пешей очереди.

КПВВ «Марьинка»

Нет данных

КПВВ «Новотроицкое»

5:04 Всем доброе утро, Еленовка на Мариуполь общая очередь 15-20 авто от первого туалета,почти до магазина. Льгота до поворота на Докучаевск на 6:00.

8:03 Еленовка стою с 5:10, продвижение было 1 раз на 2 машины.

8:21 Еленовка - в Украину льгота 40-50 машин, основная 150 машин до старого блокпоста.

КПВВ «Гнутово»

Нет данных

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