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Архив - Донецкая область

В школах ОРДО введут "Уроки Победы"

15.01.2020 14:00
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В школах ОРДО введут "Уроки Победы"

Курс историко-патриотических лекций "Уроки Победы" со второго полугодия будет введен в школьную программу общеобразовательных учреждений "ДНР" в связи объявлением 2020-го Годом Великой Победы. Об этом сообщили в пресс-службе "министерства образования и науки ДНР".
Уточняется, что программа курса включает в себя 17 тем, которые позволят углубить знания учащихся об исторических событиях, сформировать уважительное отношение к отечественной истории, воспитать любовь к Родине и сопричастность к историческому прошлому и настоящему.



Теги: Донбасс, школа, победа, ОРДО
 
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