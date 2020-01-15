В школах ОРДО введут "Уроки Победы"

15.01.2020 14:00

Курс историко-патриотических лекций "Уроки Победы" со второго полугодия будет введен в школьную программу общеобразовательных учреждений "ДНР" в связи объявлением 2020-го Годом Великой Победы. Об этом сообщили в пресс-службе "министерства образования и науки ДНР".

Уточняется, что программа курса включает в себя 17 тем, которые позволят углубить знания учащихся об исторических событиях, сформировать уважительное отношение к отечественной истории, воспитать любовь к Родине и сопричастность к историческому прошлому и настоящему.