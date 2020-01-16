Пушилин сходил в кино с Ходаковским

16.01.2020 15:00

Создатель террористического батальона "Восток" Александр Ходаковский был замечен рядом с главарем "ДНР" Денисом Пушилиным на просмотре пропагандистского российского фильма про бои за Донецкий аэропорт, сообщает ОстроВ.

Напомним, Александр Ходаковский – бывший сотрудник СБУ, с первых дней российской гибридной войны против Украины изменил присяге и стал одним из лидеров террористов Донбасса. Создал и возглавил батальон "Восток". В настоящее время отодвинут от всех официальных постов в "ДНР". Находился в конфронтации с ныне покойным Александром Захарченко.

После ликвидации Захарченко поспешил вновь напомнить о себе, однако даже не был выпущен из России на оккупированную территорию, где намеревался принять участие в выборах главаря. В настоящее время находится на оккупированной территории Донецкой области и пытается восстановить свое влияние.

Является идеологом присоединения Донбасса к России.