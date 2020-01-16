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Архив - Донецкая область

В «ДНР» проведут верификацию пенсионеров

16.01.2020 11:00
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В «ДНР» проведут верификацию пенсионеров

С 1 февраля по 30 мая 2020 года в "ДНР" пройдет верификация пенсионеров, сообщает Cxid.info.
Каждый пенсионер должен лично прийти в пенсионный фонд и предоставить определенный пакет документов.
От пенсионера требуется принести «паспорт ДНР или украинский паспорт, обязательно с местной пропиской».
«Если в украинском паспорте стоит прописка в других областях Украины, или на территории Донецкой области, подконтрольной Украине, то необходима еще адресная справка», — сообщают в СМИ.
Работающие пенсионеры «предоставляют также трудовую книжку». В заявлении (бланк обещают выдавать в отделениях «ПФ») пенсионеры должны будут указать номер телефона местного мобильного оператора «Феникс». Если пенсионеру больше 80 лет или он является инвалидом 1-2-й групп, то сотрудники «пенсионного фонда» приедут на дом.



Теги: Донбасс, пенсионер, пенсионный фонд, ДНР
 
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