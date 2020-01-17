Пушилин сделал заявление по украинским паспортам

17.01.2020 13:00

Денис Пушилин в интервью журналистам сообщил, что власти "ДНР" пока не рассматривают запрета на использование украинского паспорта на территории "республики", сообщают СМИ сепаратистов.

«У нас пока нет основополагающего закона о гражданстве, и его принятие будет возможным лишь после того, как Украина исполнит свои обязательства по выполнению Минских договоренностей. Поэтому украинский паспорт на данный момент является легальным документом, удостоверяющим личность, и имеет такую же законную силу, как паспорт гражданина ДНР и Российской Федерации. Вопрос о запрете на его использование на территории Республики сейчас не стоит», – заявил он.