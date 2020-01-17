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Архив - Донецкая область

В Минске согласовали еще один участок для разведения войск на Донбассе

17.01.2020 09:00
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В Минске согласовали еще один участок для разведения войск на Донбассе

На переговорах в Минске представители Украины и России обсуждали 9 возможных участков для разведения войск на Донбассе, но согласовать смогли только один. Об этом hromadske сообщили два источника в Трехсторонней контактной группе в Минске.
Украинская сторона настаивает на разведенние в районе железнодорожного моста в Станице Луганской, вблизи Авдеевки, Новоселицы Второй и в районе пункта пропуска «Гнутово».
Со своей стороны, Россия настаивает на разведении в районе населенных пунктов Счастье, Веселогоровка, Раскладка, Широкино, вблизи Авдеевки и КПВВ «Гнутово».
В итоге сторонам окончательно удалось договориться лишь о разведении сил у пункта пропуска «Гнутово». Следующяя встреча намечена на 29 января 2020 года.



Теги: Минск, переговоры, ТКГ, разведение сил
 
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