Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Скандальная Неля Штепа отсудила у Украины 3,6 тыс. евро компенсации

20.01.2020 16:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Скандальная Неля Штепа отсудила у Украины 3,6 тыс. евро компенсации

Бывшая городская голова Славянска Неля Штепа, которую обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины и создании террористической группы, получила 3,6 тыс. евро компенсации за нарушение права на свободу по решению Европейского суда по правам человека. Об этом рассказал hromadske адвокат Штепы Александр Шадрин.
Ранее Европейский суд постановил, что Украина нарушила право Штепы на судебное разбирательство «в течении разумного срока» или освобождение до судебного разбирательства. Суд считает, что уголовное производство было слишком длинным. Также ЕСПЧ признало нарушение права Штепы на справедливый суд.
Штепа требовала 21 тыс. 450 евро за судебные издержки, 8,5 тыс. евро за компенсацию утраченной зарплате и 30 тыс. евро за моральный ущерб. По итогу Украину обязали в течении трех месяцев выплатить Штепе 2,6 тыс. евро за моральный ущерб и 1 тыс. за судебные сборы и расходы.



Теги: суд, компенсация, ЕСПЧ, Штепа
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх